Dikili ve Menderes'te 66 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ve Menderes ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 66 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
05 Ocak 2022, Çarşamba 23:16 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 22.45 sıralarında Dikili açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz kaçak göçmeni kurtardı.
Bir başka ihbarı değerlendiren ekipler, saat 10.40 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 29 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Azat YILDIZ / İZMİR (DHA)