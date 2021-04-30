Dikkat! Bu belgeyi mutlaka alın! Cezalar kesilmeye başlandı...

Koronavirüs ile mücadelede yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' uygulamasının ilk gecesinde polis, İstanbul'da birçok noktada gece boyunca denetim yaptı. Fatih, Bakırköy ve D-100 Karayolu'nda yapılan denetimlerde, araçlar tek tek durduruldu, sürücülerin ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı.

Dün akşam saat 19.00 itibariyle başlayan ve yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gecesinde İstanbul'un birçok noktasında denetim noktaları kuruldu. Denetimler gece boyunca devam etti. Fatih, Bakırköy ve D-100 Karayolu'nda denetleme yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı.





İZİN BELGELERİNDE EKSİKLİK OLANLARA PARA CEZASI

Fatih'te, yemek şirketinde çalıştığı öğrenilen bir kişiyi durduran polis, izin belgelerinde eksiklikler olduğu gerekçesiyle tutanak tutarak ceza kesti. Durdurulan sürücü, "İzin belgemiz var, şirketin verdiği geçerli olmadığı için yeni kanuna göre yenisini çıkarmamız gerekiyormuş. Bu yüzden ceza yedim" dedi.

Durdurulan başka bir sürücüye ise çiftçilik ve hayvancılık yaptığını söylemesine rağmen izin belgelerinde eksiklik olduğu için para cezası uygulandı.

‘YENİ GENELGEYE GÖRE. EVİMİZİN GÜZERGAHINDA OLMADIĞIMIZ İÇİN CEZA YEDİK’

Beşiktaş'ta kurulan denetim noktasında da polis ekipleri, durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlar ve izin belgesinin geçerli olduğu sınırlar dışında olanlar hakkında tutanak tutuldu. Polis, izin belgesi olduğu halde, ikametgahı güzergahında olmayan bir sürücüye tutanak tuttu.

İzin belgesi olduğunu söyleyen sürücü, "Bizim izin belgemiz var. Bize yine ceza yazıyorlar. Anlamadım ki ben bu işi. Yeni genelgeye göre. Evimizin güzergahında olmadığımız için ceza yedik. İzin belgemiz olduğu halde. Florya'da oturuyoruz. Yanımızda çalışan arkadaşı evine bırakıyorduk. Onun ikametgahı karşıda" dedi.

Denetimler devam ediyor.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)