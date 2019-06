Dikkat! Çalıştı gösterilip emekli olanlar maaşınız kesilebilir

Duman, “Son dönemde birçok emeklinin hizmetleri incelemeye alındı. Sigorta prim ücretleri ödenmiş olsa dahi, ‘fiili olarak çalışmadığı tespit edilen emeklilerin’ öncelikle çalışmadığı halde ödenen hizmet süreleri iptal edildi. Böylelikle geriye kalan süre emekli olmaya yetersiz geldiğinden maaşları durduruldu” dedi. Yaşanan mağduriyetlere ilişkin örnek de veren Ali Duman şunları söyledi:

GÜN SAYISI AZILIYOR

“Emeklilik için yaşını doldurduğu halde çalışma günü eksiği nedeniyle üç yıl boyunca, i􀃦 yeri sahibi tanıdığının yanında çalışmadan sigorta primini ödemiş ve 2014’te 3600 gün ile emekli olmuşsa ve 2019’daki incelemelerde sigorta primi bedeli düzenli ödenmiş olsa dahi kişinin aktif çalışmadığı tespit edilmişse, öncelikle; çalışmadığı halde üç yıl boyunca ödediği 1080 gün hizmeti iptal ediliyor ve ödenen primler hazineye aktarılıyor. Kalan süre 3600 eksi 1080 gün, yani 2520 gün emekli olmaya yetmediği için maaşı kesiliyor. Ödenen beş yıllık maaş yasal faiziyle geri isteniyor.”

BAĞKURLUYKEN SSK'DAN PRİM ÖDEYENLER...

Kendini çalışıyor gösterenlerin daha çok Bağkurlu olduğuna dikkat çeken Ali Duman, 2011 yılında çıkan yasa nedeniyle birçok işyeri sahibi Bağkurlu’nun daha erken emekli olabilmek için 42 ay boyunca çalışmadıkları halde SSK’ya prim ödeyerek 2014 yılından itibaren emekli olduklarının ilgili kurum ve kuruluşlarca belirlendiğini söyledi. Bu durumda olanların sayılarının gün geçtikçe arttığını belirten Duman, yapılan incelemeler neticesinde daha on binlerce emeklinin aylıklarının her an