Dikkat çeken araştırma! ‘Yüzde 65’inin ailesi AK Partili…'

Erken seçim tartışmaları sürerken AK Parti’de teşkilât çalışmaları hızlandı. AK Parti’nin bugün itibarıyla tamamı seçmen 11 milyon 400 bin üyesi bulunduğunu söyleyen parti kurmayları, bu rakamın Türkiye’de oy kullanan seçmenin yüzde 24’üne denk geldiğine, 2023 seçimleri öncesi üye sayısını 15 milyon olarak belirlendiğine işaret ediyor.

ERDOĞAN, 6 KASIM’DA İZMİR’DE

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre; AK Parti’nin 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak Z kuşağı seçmene ilişkin ‘sandık akrabalığı’ üzerinden hazırladığı ‘potansiyel yeni oy’ projeksiyonuna göre, söz konusu seçmenin yaklaşık yüzde 65 ila 70’inin ailesinin AK Partili olduğu sonucuna ulaştığı ifade ediliyor. AK Parti, yüzde 10 muhtemel kayıp değerlendirmesiyle Z kuşağı seçmenin en az yüzde 50’sinin de AK Parti’ye oy vereceği yorumunu yapıyor.

AK Partili yetkililer, bu öngörüden hareketle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşma programlarını sıklaştıracağına işaret ederken, Erdoğan’ın son olarak Adana ziyaretinde bir araya geldiği gençlerle önümüzdeki günlerde Türkiye’nin farklı illerinde bir dizi etkinlikte buluşacağı belirtiliyor. Bu kapsamda Erdoğan’ın 6 Kasım’da İzmir’de Gençlik Kolları’nın düzenleyeceği Gençlik Buluşması’na katılacağı ifade ediliyor. 6 Kasım’ın her yıl eylemlere sahne olan YÖK’ün kuruluş yıldönümüne denk gelmesi ise dikkati çekiyor. AK Parti kurmayları, partiye yeni kayıt olan son 3 milyon üyenin içinde 30 yaş altı üye sayısının, trend olarak normalin daha üzerinde olduğunu belirterek, “AK Parti tüm yaş gruplarına hitap etmekle birlikte gençleşmekte de olan bir siyasi hareket” değerlendirmesini yapıyor.