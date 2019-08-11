Kurban vazifesini yerine getirirken ibadete halel getirmeden kurban kesimi yapılması gerekiyor. Diyanet kurban ibadetini dini usullere uygun yerine getirmek için dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı. Peki, Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Kurbana eziyetin cezası ne kadar? İşte Diyanet’e göre usulüne uygun kurban kesim önerileri…

Diyanet İşleri Bakanlığı’nın internet sitesinde Kurban kişimi ile ilgili bazı önerilerde bulunuyor. Diyanet, kurban ibadetine halel getirmeden eksiksiz ve tam olarak gerçekleşmesini sağlamak adına dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Buna göre kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

- Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

- Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

- Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

- Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

HAYVANLARA EZİYET YASAK

Kurban keserken hayvanlara eziyet edilmemesi gerekiyor. Hayvanları uygunsuz şekillerde yakalayarak, uygun olmayan gereç ve şartlarda kesim yaparak insani ve dini bakımdan uygun olmayan hallerle, hayvanların gereksiz yere acı çekmelerine sebep olanlara ceza kesilecek.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda 'Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel şartlar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır' hükmü bulunuyor.

Hükme aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 552 TL idari para cezası uygulanacak. Bununla birlikte, yayınlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere de 5199 sayılı kanunun gereği olarak hayvan başına 3 bin 897 TL idari para cezası uygulanacak. 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve İl Şube Müdürlüklerine tedbirlerin alınması için talimatlar verildi.



