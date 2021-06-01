Dikkat, dikkat oyunu
Hikâye anlatıcılığı çocukların hayal gücünü destekler. Ayrıca bir çocuğun dikkatini uzun süre tutmak her zaman kolay değildir. Bu sayede dinleme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Hikâyeyi dinlerken daha dikkatli olurlar ve belirli bir konuya odaklanma süreleri artar.
01 Haziran 2021, Salı 12:26 Son Güncelleme:
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NASIL OYNANIR?
Bu oyunda amaç çocukla birlikte hikâye kurgulamaktır. Bunun için oyunu oynayacağımız çocuktan ilk önce yer, zaman ve bir kahraman seçmesi istenir. Örneğin, “ormanda olsun, kış olsun, kahramanı bir tilki olsun” gibi. Ve yetişkin çocuğun yönergelerini dinleyerek bir hikâye anlatmaya başlar. “Bir varmış bir yokmuş mevsimlerden yazmış. Ormanda yaşayan bir tilki varmış” gibi. Çocuktan hikâyeyi dikkatli bir şekilde takip etmesini, hikâyenin aralarında ve sonunda hikâye hakkında sorulan sorulara doğru cevaplar vermesi istenir. Daha sonra çocuk hikâyeyi devam ettirir. Yetişkin ve çocuk hikâyeyi anlatırken birbirlerine katkıda bulunabilir, rolleri değişebilirler. Belli bir yerden sonra hikâye sonlandırılır. Ve çocuğa hikâye ile ilgili sorular sorulur. Meselâ; hikâyede hayvanlar varsa onların sayısı, birden fazla çocuk varsa onların isimleri, olan olay neydi? gibi sorular sorulabilir.