Türkiye 'Dikkat edin geliyorum' dedi, iki metreden aşağı düştü!

'Dikkat edin geliyorum' dedi, iki metreden aşağı düştü!

Türkiye

'Dikkat edin geliyorum' dedi, iki metreden aşağı düştü!

Burdur'da yağan karın ardından üniversite öğrencisi genç, kar üzerinde kayarak eğlenmek isterken tel örgüleri aşarak, 2 metre yükseklikten kanala düştü.

19 Ocak 2022, Çarşamba 09:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Burdur'un Bucak ilçesinde üniversite öğrencisi Metin Can Çelen, çocukların kar üzerinde kaydığı eğlenceli anları gördü. 


Kar üzerinde yokuş aşağı poşet yardımıyla kaymayı isteyen Çelen, bu anları da arkadaşlarına video olarak kaydettirdi.

'DİKKAT EDİN GELİYORUM' DEDİ...

"Kanka dikkat edin geliyorum" diyerek kaymaya başlayan Çelen, durmayı ise hiç hesaba katamadı. Kanalın tel örgülerini çarpan Çelen, örgülerin yıkılmasıyla 2 metre yükseklikten kanala düştü. 

Ardından hastaneye kaldırılan Çelen, “Üniversite öğrencisi arkadaşlarımız ve ufak kardeşlerimiz poşetlerle kayıyorlardı. Bende kaymak istedim. Kaydığım sırada süratimi alamayıp, 2 metrelik dere yatağına düştüm. Sonra tedbir amaçlı hastaneye gittim, şükür herhangi bir sağlık sorunum olmadı” dedi.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İSTANBUL: Arap turistler, Kapalıçarşı esnafı…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kandırmaca
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Sarıgül: Taksi sorunu bir günde çözülür
Hakan Çelik
Murat Çelik
Tarikat- Cemaat gündemi
Murat Çelik
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da koronavirüs vakalarını Omicron patlattı! Her binada...