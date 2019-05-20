Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi’nin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 taksitte ödendiği hatırlatılarak, “Vatandaşlarımız 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar söz konusu vergilerin ilk taksitini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası, KOSKİ Hizmet Binası içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecekler.

TAKSİT İMKANI VAR

Ayrıca kredi kartı ile yapılan işlemlerde isterlerse anlaşmalı bankaların kredi kartlarına hiçbir vade farkı oluşmadan taksitle ödeme imkanından da faydalanabilirler. Yine Türkiye’nin her yerindeki PTT Şubelerinden 474142 no’lu posta çeki hesabına mükellef sicil numarası veya T.C kimlik numarası eklenerek nakit ödeme yapılabileceği gibi, isteyen mükelleflerimiz e-belediye uygulaması kapsamında internet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilirler. Yapılan açıklamada vergi ödemeleri için Vakıfbank, Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubelerinden herhangi bir ek ücret ödemeden mükellef sicil numarası ile vergi ödenebileceği belirtildi. Sunulan hizmetlerle vatandaşların zaman kaybetmeden, hızlı bir şekilde ödeme yaptığı belirtilerek; “Geçmiş dönemlerde veznelerde oluşan uzun ödeme kuyrukları da artık oluşmuyor. Mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri menfaatlerine olacaktır.

Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanacak” denildi.

İHA