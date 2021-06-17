Dikkat! Güneş çarpması hayatı tehdit edebilir
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu, güneş çarpmasının çocuklar üzerindeki zararlarını anlattı. Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk
17 Haziran 2021, Perşembe 10:46 Son Güncelleme:
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Yaz mevsiminde çocukların en sevdikleri aktiviteler deniz ve havuzda yüzmek, kumsalda kaleler yapmak, parklarda oynamak oluyor. Ancak uzun süre güneş altında kalmak pek çok sağlık problemine yol açabiliyor. Bunlardan belki de en tehlikelisi ise güneş çarpması. Sıcak ortamda uzun süre vakit geçirme sonrasında vücut ısısının dengesini kaybetmesi nedeniyle oluşan bitkinlik ve koma hali güneş çarpması olarak tanımlanıyor. Ciltlerinin sıcağa daha fazla duyarlı olması, damar sistemlerinin henüz yeterince gelişmemesi gibi nedenlerle özelikle 4 yaş altındaki çocuklarda sık görülüyor.
TEHLİKE SİNYALLERİ
Güneş çarpması kendini şu belirtilerle gösteriyor:
- Ateş,
- Baş dönmesi,
- Baş ağrısı,
- Bilinçte bulanıklaşma,
- Halsizlik,
- Kaslarda güçsüzlük,
- Kramplar,
- Sinirlilik,
- Sürekli uyku hali,
- Özellikle küçük çocuklarda beslenmenin azalması,
- Kusma,
- Mide bulantısı ve nöbet geçirme.
NE YAPMALI?
Güneş çarpması acil tedavi edilmesi gereken bir tablo. Tedavi hızla yapılmazsa; beyin, kalp, böbrekler ve kaslarda ciddi zarar oluşturuyor. Hatta organ yetmezliğine neden olabiliyor, hayatı bile tehdit edebiliyor.
- Güneş çarpmasından şüpheleniyorsanız hızla en yakın sağlık kuruluşuna başvurun veya 112 Acil Servis’i arayarak yardım isteyin.
- Yardım gelene kadar çocuğunuzu klimalı veya serin bir ortama alın. Üzerinde fazla kıyafetler varsa çıkartın. Cildini bir süngerle ıslatıp soğutun. Koltuk altı, kasık, boyun ve sırt bölgesine nemli bezlerle soğutma yapın.
- Bilinci açıksa ağızdan acil sıvı alımı sağlayın ama bilinci kapalıysa boğulma riskine karşı kesinlikle sıvı içirmeyin. Ateşi yüksekse mutlaka ateş düşürücü ilaçlarla düşürmeye çalışın.
7 ADIMDA KORUNUN
- Küçük çocuklar susadıklarının farkına varmaz. Özellikle 1-3 yaş grubunda susamasını beklemeden 1-1.5 litre suyu güne yayarak içirmeyi alışkanlık haline getirin.
- Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 11.00 16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkarmayın. Vücudunun yüksek ısıya alışması zaman alacağı için güneşte kalma süresini yavaş yavaş uzatın.
- Spor ve oyun gibi dış ortam aktivitelerini öğle saatlerinde değil, sabah erken saatlerde ya da akşamüstü yaptırın.
- Güneşten koruyucu ürünler hemen etki etmez. Dışarıya çıkmadan en az 30 dakika önce güneş koruyucu kullanın. Çocuğunuz 1 yaşın altında ise +50, 1 yaşın üstünde ise +30 koruma faktörlü güneş koruyucu yeterli. (Bebekler 5’inci aydan sonra güneş koruyucu kullanılabilir.)
- Gölge dahi olsa çocuğunuzu araba gibi kapalı ortamlarda uzun süre bırakmayın.
- Bol, pamuklu, açık renkli kıyafetler giydirin. Geniş kenarlı, yüzü koruyan, ince ve açık renkli şapka kullanın.
- Vücut ısısını olumsuz etkilediği için yağlı, aşırı baharatlı ve fazla şekerli besinler yedirmeyin.