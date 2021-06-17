Dikkat! Güneş çarpması hayatı tehdit edebilir

Yaz mevsiminde çocukların en sevdikleri aktiviteler deniz ve havuzda yüzmek, kumsalda kaleler yapmak, parklarda oynamak oluyor. Ancak uzun süre güneş altında kalmak pek çok sağlık problemine yol açabiliyor. Bunlardan belki de en tehlikelisi ise güneş çarpması. Sıcak ortamda uzun süre vakit geçirme sonrasında vücut ısısının dengesini kaybetmesi nedeniyle oluşan bitkinlik ve koma hali güneş çarpması olarak tanımlanıyor. Ciltlerinin sıcağa daha fazla duyarlı olması, damar sistemlerinin henüz yeterince gelişmemesi gibi nedenlerle özelikle 4 yaş altındaki çocuklarda sık görülüyor.

TEHLİKE SİNYALLERİ

Güneş çarpması kendini şu belirtilerle gösteriyor:

Ateş,

Baş dönmesi,

Baş ağrısı,

Bilinçte bulanıklaşma,

Halsizlik,

Kaslarda güçsüzlük,

Kramplar,

Sinirlilik,

Sürekli uyku hali,

Özellikle küçük çocuklarda beslenmenin azalması,

Kusma,

Mide bulantısı ve nöbet geçirme.

NE YAPMALI?

Güneş çarpması acil tedavi edilmesi gereken bir tablo. Tedavi hızla yapılmazsa; beyin, kalp, böbrekler ve kaslarda ciddi zarar oluşturuyor. Hatta organ yetmezliğine neden olabiliyor, hayatı bile tehdit edebiliyor.

Güneş çarpmasından şüpheleniyorsanız hızla en yakın sağlık kuruluşuna başvurun veya 112 Acil Servis’i arayarak yardım isteyin.

Yardım gelene kadar çocuğunuzu klimalı veya serin bir ortama alın. Üzerinde fazla kıyafetler varsa çıkartın. Cildini bir süngerle ıslatıp soğutun. Koltuk altı, kasık, boyun ve sırt bölgesine nemli bezlerle soğutma yapın.

Bilinci açıksa ağızdan acil sıvı alımı sağlayın ama bilinci kapalıysa boğulma riskine karşı kesinlikle sıvı içirmeyin. Ateşi yüksekse mutlaka ateş düşürücü ilaçlarla düşürmeye çalışın.

7 ADIMDA KORUNUN