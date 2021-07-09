Uyardı, hıçkıra hıçkıra ağladı, çünkü güvenip kilometrelerce öteden sosyal medya üzerinden ürün sipariş etti, ama dolandırıldı. Rüveyda Şahmaran, Instagram üzerinden birçok kıyafet beğendi. Ve 4 bin 500 TL ödeyerek satın aldı, daha doğrusu satın aldığı sandı. Çünkü kısa süre sonra parayı gönderdiği kişinin dolandırıcı olduğu öğrendi. Onu ve birçok kadını dolandırdığı iddia edilen kişi Erdinç Kalça'ydı.

ÖNCE INSTAGRAM SONRA WHATSAPP

“Beni 3-4 ay önce Instagram hesabımdan ekledi ürünlerini aktif olarak paylaştığı için beni Whatsapp grubunu almasını istedim. 3-4 ay boyunca aktif şekilde bana ürün paylaştı. ben hiçbir şekilde almadım; ama ama 2-3 gün önce ürün aldım.”

Genç kadın, kıyafetleri seçti, parayı da Erdinç Kalça'nın hesabına gönderdi. Ama bir daha o kişiye ulaşamadı. Ortada sipariş ettiği ürünler de yoktu. Yani dolandırılmıştı. Bu yöntemle dolandırılan Rüveyda Şahmaran gibi Türkiye'nin dört bir yanında mağdur başka kadınlar da vardı.

Kandırıldığını anlayan soluğu savcılıklarda aldı. Erdinç isimli dolandırıcı hakkında onlarca suç duyurusu var. Ama o hala dışarıda. Elini kolunu sallayarak geziyor. Bu arada dolandırmaya da devam ediyor.

KADINLAR SOSYAL MEDYADA BİRLİK OLDU

Kadınlar bir yandan da sosyal medyadan birlik olmaya çalışıyor. Hepsi de Erdinc Kalça'nın adını paylaşıyor. Hatta başka mağduriyetler yaşanmasın diye fotoğrafları bile elden ele dolaşıyordu. Çünkü o dolandırdığı kadınlarla pişkin pişkin konuşmaya devam ediyordu:

Hadi atmıyorum parayı bakalım. Pantolon da göndermiyorum, parayı da atmıyorum. Bakalım ne yapacaksın hadi. Hadi bakalım ne yapacaksın?

Mağdur kadınlar dolandırıcının biran evvel yakalanıp cezasını çekmesini istiyor.