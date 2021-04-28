Bir başka ifadeyle uzaktan banka müşterisi olabilir ve hesap açabilirsiniz.

Uzaktan yapılacak işlemlerle ilgi bu adımlara dikkat edin:

Uzaktan kimlik tespiti için mutlaka ‘yeni kimlik kartına’ ve akıllı telefona sahip olmalısınız.

Kimlik kartınızın üzerindeki bilgiler okunabilir olmalıdır. Hasar görmüş bir kimlik kartı ile işlem yapılamaz.

Hesap açmak istediğiniz bankanın mobil uygulamasını akıllı cep telefonunuza indirmelisiniz veya banka internet sitesine adresine girmelisiniz.

Bilgilerinizin doğrulaması banka tarafından gerçekleştirildikten sonra uzaktan kimlik tespiti işlemini gerçekleştirmek için banka temsilcisi ile irtibata geçeceksiniz.

Görüşme sırasında güneş gözlüğü ve maske gibi yüz tanımayı engelleyici bir madde kullanılmamalı.

İşleminizi bilgisayarla yapacak dahi olsanız, mobil telefonunuzu yanınızda bulundurun. Telefonun ön ve arka kameralarının çalıştığını ve internet bağlantınızı lütfen kontrol edin. Görüşme süresince kameranız açık olmalı.

Bankanız tarafından, mobil telefonlardaki NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliğini kullanmanız istenebilir. Bu nedenle telefonunuzda NFC özelliğinin hangi menü altında olduğunu ve nasıl açılacağını mutlaka önceden öğrenin.

BİLGİLER TAM OLMALI

Doğrulama işlemi için hesap açmak istediğiniz banka başka bir bankadaki hesabınızdan, para transferi yapmanızı talep edebilir.

Bu işlemler esnasında başvuru formuna girdiğiniz bilgilerin güncel ve eksiksiz olduğundan emin olun. Size yöneltilen sorulara eksiksiz ve net cevaplar verin.

Görüntü ve ses kalitesinin, şüpheye yer bırakmayacak ve kimlik tespitinde herhangi bir kısıtlamaya imkân vermeyecek şekilde yeterli seviyede olduğundan emin olun.

Görüşme boyunca işlemler sadece sizinle gerçekleştirilecektir. Bu nedenle hesap ve işlem güvenliğiniz için üçüncü bir kişiden yardım/destek almayın.

En önemlisi şifrenizi ve diğer güvenlik bilgilerini banka görevliniz de dahil olmak üzere kesinlikle kimseyle paylaşmayın.