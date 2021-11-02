Dikkat! İlk buluşmada o devir kapandı
İlk buluşmanın heyecanı bir başkadır. İnsanın elini ayağına dolaştırır. Peki size ilk buluşmanın bazı kurallarının değiştiğini söylesek? Mesela yemek yemek gibi... İngiltere'de yapılan bir anket ilk buluşmaya dair değişen trendleri gözler önüne serdi.
02 Kasım 2021, Salı 08:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İngiltere’de yapılan anket, yeni nesil flörtte kuralların değiştiğini gösterdi. Erkekler, ilk buluşmada hesabı ödemekten sıkıldıklarını, bedava yemek için kullanıldıklarını söylüyor. İşte yeni flört anlayışı...
Yüzde 78: İlk buluşmada kapıyı erkek açmalı.
Yüzde 91 (Kadınlara göre): Hesabı ödemeyen erkek rahatsız eder.
Yüzde 29 (Erkeklere göre): İlk buluşmada hesabı erkek ödememeli.
Yüzde 56 (Erkeklere göre): Evlilik teklifi erkekten beklenmemeli.
Yüzde 38: İlk buluşmada flörtün evine gidilebilir.
Yüzde 29: İlk buluşma için en ideali yemeğe çıkmak.
Yüzde 14: İlk buluşmada en ideali yürüyüşe çıkmak.
Yüzde 81: İlk buluşmada öpüşülür.
Yüzde 41: İki doz aşısı olmayan kişiyle flört edilmez.
Yüzde 62: İlk buluşmada çiçek alınmalı.
Yüzde 50: İlk adım erkekten gelmeli.
Yüzde 54: İlk buluşmada sevişmekten söz edilmez.