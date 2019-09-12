Dikkat! İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli için sağanak uyarısı

Dikkat! İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli için sağanak uyarısı İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif sağanak bekleniyor.