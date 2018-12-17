Dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapanacak

Galatasaray-Keçiörengücü takımları arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası dolayısıyla yarın bazı yollar 17.30 itibarıyla trafik akışına kapalı olacak.

17 Aralık 2018, Pazartesi 18:11
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Dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapanacak

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, maç yarın saat 20.30’da Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Bu nedenle saat 17.30’dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK Otopark alanı dolana kadar TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak, otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR

Araç sürücüleri, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yol araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye direkt ve TEM kuzeyden güneye bağlayan varyanta akım verilecek, TEM kuzey yan yol araç trafiğine kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.

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