Kadın cinsel organları konusunda günümüzde hala bilmediğimiz pek çok şey var gibi görünüyor.

“Kör vajina” olarak bilinen “bunalımlı vajinanın” gerçek bir şey olduğu yapılan son araştırmalar sonucu bilim adamlarınca keşfedildi.





Bu, elbette vajinanızın görme sorunları olduğu ya da bunalım geçirdiği anlamına gelmiyor.

Bilimsel olarak, vajinal kanalın kısa olması nedeniyle vajinayı bloke eden bir doku duvarı oluşunca vajina körleşiyor.





“Kör vajina”, bazı kadınların doğuştan bu şekilde olması ve üreme sisteminin rahimde düzgün şekilde gelişmemesi durumunda ortaya çıkan bir durum.





Aynı zamanda “çıkmaz vajina” olarak da bilinen nadir durum, British Medical Journal'da yayınlanan bir araştırmanın ardından daha net bir şekilde ortaya çıktı.





Araştırma, evli olan ancak eşiyle seks yapmak için uzun uğraşlar veren Pakistanlı, isimsiz, 20 yaşında bir kadının etrafında döndü.





Eşi ile neden bir türlü cinsel bir birliktelik yaşayamadığını, seks sırasında neyin yanlış gittiğini bulmak için vajinasının sadece 2 cm uzunluğunda olduğunu ve “kör vajina” teşhisi konduğunu öğrendiği bir doktora gitti.





Bu teşhisten sonra genç kadına kasık derisinden yapay bir vajina yapılarak vajinal kanalı uzatıldı.





İşlemden sonra, önceki gibi vajina duvarının yeniden daralmasını önlemek için vajinasına üç hafta süreyle geniş bir kalıp yerleştirildi.





Genç kadının ameliyattan dört ay sonra herhangi bir rahatsızlık duymadan seks yapmaya başlayabileceği söylendi.





Operasyondan yedi ay sonra kadın hamile kaldı ve bir erkek bebek doğurdu.





Sonuç olarak, “kör vajina”, ameliyattan önce bir kadının yatak odası yaşamını büyük ölçüde etkileyebilse de, bu şekilde tanı konulan kadınların tedavi olduktan sonra sağlıklı cinsel yaşamın tadını çıkarması ve gebe kalması büyük ölçüde mümkün görünüyor.

Posta.com.tr

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