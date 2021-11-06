Dikkat: Kuponlara 'Süperstar' özelliği geldi

SüperStar’ı da oynamak isterlerse Çılgın Sayısal Loto kolonunun üzerindeki ‘SüperStar’ yazan kutucuğu işaretlemeleri gerekecek. Ardından kolonun en sağındaki mavi renkle belirlenmiş olan “SüperStar” kolonundan bir sayı belirleyecek. Eğer Çılgın Sayısal Loto kolonunda SüperStar yazan kutucuğu işaretleyip, mavi kolonda sayı işaretlemezse sistem otomatik olarak bir SüperStar rakamı belirleyecek. Çılgın Sayısal Loto’nun bir kolonuna 3 TL ödeyen oyunseverler, SüperStar numarası da işaretlemek isterlerse ek olarak 1,5 TL daha ödeyecek. Yani Çılgın Sayısal Loto ile beraber oynandığı her kolon ödenecek tutar toplam 4.5 TL olacak.

İKRAMİYELER KATLANIYOR

Süperstar ikramiyeleri Çılgın Sayısal Loto'nun kişi başına düşen ikramiye tutarları üzerinden hesaplanır.

Not: SüperStar tek başına oynanmaz. Çılgın Sayısal Loto’nun isteğe bağlı oyun seçeneğidir.