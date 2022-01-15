Dikkat: Kuponlara 'Süperstar' özelliği geldi
SüperStarı oynamak çok basit. Oyunseverler bayilerden, millipiyangoonline.com sitesinden ve mobil uygulamalardan her zamanki gibi 6 numara belirleyerek Çılgın Sayısal Loto için işaretlemelerini yapacak.
15 Ocak 2022, Cumartesi 14:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
SüperStar’ı da oynamak isterlerse Çılgın Sayısal Loto kolonunun üzerindeki ‘SüperStar’ yazan kutucuğu işaretlemeleri gerekecek. Ardından kolonun en sağındaki mavi renkle belirlenmiş olan “SüperStar” kolonundan bir sayı belirleyecek. Eğer Çılgın Sayısal Loto kolonunda SüperStar yazan kutucuğu işaretleyip, mavi kolonda sayı işaretlemezse sistem otomatik olarak bir SüperStar rakamı belirleyecek. Çılgın Sayısal Loto’nun bir kolonuna 3 TL ödeyen oyunseverler, SüperStar numarası da işaretlemek isterlerse ek olarak 1,5 TL daha ödeyecek. Yani Çılgın Sayısal Loto ile beraber oynandığı her kolon ödenecek tutar toplam 4.5 TL olacak.
BUNLARI DA OKUYUN