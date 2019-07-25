Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Sakarya’nın doğu ve Ankara’nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Ege kıyılarında öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Parçalı bulutlu 30

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor) 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

İHA