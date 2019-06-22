Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, bugün Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyiyle Edirne, Bilecik, Sinop, Gaziantep, Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleriyle Ankara’nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu’nun batısında yerel olarak kuvvetli olacağı öngörüldüğünden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

5 İL İÇİN DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede sabah Ardahan çevresi, öğlen saatlerinden itibaren de Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars’ta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars 8, Erzurum, Ardahan ve Ağrı’da 10, Erzincan’da 15, Iğdır ve Tunceli’de 16 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır’da 34, Tunceli’de 33, Ağrı ve Erzincan’da 29, Erzurum’da 25, Ardahan 24 ve Kars’ta 23 derece olması tahmin ediliyor.

AA