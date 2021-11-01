Dikkat! Nezle ve grip geri döndü

GRİP VE NEZLE VAKALARI NEDEN ARTIYOR?

COVID-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl izole koşullar içinde yaşadık. Maske takmak,toplu taşıma aracı kullanmamak, okullar ve sosyal mekânların kapalı olması bizi aslında COVID-19 dışındaki tüm diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarından da epeyce korudu. Hatta neredeyse geçtiğimiz yıl geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarının tümü COVID ile bağlantılıydı. Bu yıl ise normal rutin hayata,yüzyüze çalışma sistemine ve okullara dönülünce, sonbaharla birlikte havalarda soğuyunca, soğuk algınlığı(basitnezle)ve grip enfeksiyonları hızlı birbaşlangıç yaptı.

NEZLE NASIL BULAŞIYOR?

Nezle; üst solunum yollarında yani burun ve boğazda meydana gelen, virüslerin neden olduğu bir enfeksiyondur. 200’ün üzerinde nezle yapan virüs var, bunlardan en sık görüleni ise rinovirüs. Nezle, dünyanın en hızlı yayılan hastalıklarından biri. Yıl boyunca 6-7 kez nezle ile karşılaşılabiliriz. Özellikle mevsim geçişlerinde, sıcaklık değişim zamanlarında artar. Hapşırma ve öksürme ile havaya yayılan virüsler, kapalı mekânlar, tokalaşma gibi durumlarla yayılır.

NEZLENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, boğazda hafif ağrı, yüz ve kulaklarda dolgunluk hissi, baş ağrısı, iştahsızlık gibi belirtilerle ortaya çıkar. Kimi zaman kuru öksürük, boğazda gıcık hissi de eklenir.

NEZLEDE İYİLEŞMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Nezle, basit ağrı kesiciler, serum fizyolojik damlalar ve burun açıcılarla 5-7gün içerisinde iyileşir. Bu süreçte bol sıvı tüketmek,örneğin ıhlamur,nane-limon çayı yada C vitamini kaynağı olan portakal suyu içmek iyi gelir. Ayrıca tavuk ve et suyu çorbaları tüketmek, ilk bir-iki gün istirahat etmek hastalığı hafifletir.

GRİBİN NEZLEDEN FARKI NEDİR?

Grip de nezle gibi bir virüs enfeksiyonudur. Gribe influenza virüsü yol açar. Nezle ile aynı yollardan bulaşır. Ancak grip virüsünün yapısı önceden tahmini zor şekilde her yıl değişir. Hemen her kış mevsiminde değişen grip virüsü ile en az bir grip salgını yaşanır.

GRİP PAÇAVRAYA ÇEVİRİR NEZLE AYAKTA GEÇİRİLİR

Grip; nezle ile karşılaştırıldığında daha ağır seyreden bir tablo yaratır. Ateş ve halsizlik ön plandadır. Boğaz ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk ve “vücudum dökülüyor” hissi yoğun yaşanır. Bu nedenle “paçavra hastalığı ”olarak da bilinir. Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı, baş ağrısı, terleme, üşüme hissi, kuru ve inatçı öksürük olur. Yoğun öksürüğe bağlı özellikle çocuklarda kusma görülür.

Uzun süre tedavi edilmeyen grip zatürre, bronşit, sinüzit gibi hastalıklarla sonuçlanabilir. Nezle yani basit soğuk algınlığında ise daha hafif belirtiler görülür. Genellikle yatağa düşürmez, yalnızca hapşırma ile burun akıntısı olur. Kas ağrıları çoğu zaman olmaz ve hastalık hafif seyreder.

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