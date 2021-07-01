Dikkat! Sıcak hava kavuracak… Orhan Şen’den uyarı geldi…

Termometrelerin 49.4 dereceyle rekor kırdığı Kanada’da aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230’u aştı. St. Petersburg 116 yıl sonra 30 dereceyi gördü. Türkiye’de de durum benzer. Afrika sıcakları yurda girdi... Yarından itibaren yurt genelinde son yılların en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul’da sıcaklığın gölgede 38 derece olması bekleniyor. Hem bu sıcaklıkların nedenini hem de kişisel olarak sıcak ile baş etmenin yöntemlerini sordum. İşte yanıtı...

KURAK BİR YAZ BİZİ BEKLİYOR

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün analizine göre geçtiğimiz mayıs ‘son 50 yılın en sıcak’ ayı oldu, yağışlar yüzde 56 azaldı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi ve CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen küresel ısınmanın meydana getirdiği iklim değişikliğinin Türkiye’de de çok belirgin hale geldiğini belirterek, şöyle özetliyor: “Günlük maksimum sıcaklığın, ardı ardına 5 gün boyunca, yıllarca kaydedilen ortalama sıcaklıkların 5°C üzerinde gerçekleşmesine ‘Sıcak Hava Dalgası’ denir. Her yıl binlerce insan bu nedenle yaşamını yitiriyor. Türkiye’deki etkisi, dünyadaki afetlere kıyasla, ortalamanın altında ancak tarıma etkisi yadsınamaz. İç Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne 2 aydır yağmur yağmıyor. Büyük bir kuraklık içindeyiz. Tarlada mahsulün yok olması, soğutma işlemlerine harcanan enerjinin maksimuma çıkması ile enerji sıkıntısının ortaya çıkması gibi birçok sorun var.”

“Bu yaz, Avrupa’nın güneyi ve Türkiye yüksek basınç sistemleri etkisi altında kalacak. Sıcaklık ortalamaların üzerinde olacak ve sıcak hava dalgaları daha çok görülecek. (Bu değişimler gök gürültüsü, dolu, yıldırım,sağanak yağış getirebilir.) Fransa, İspanya kuraklık açısından Avrupa’nın en riskli ülkeleri. Balkanlar ve Türkiye’de de kuraklık var ama şiddetli değil. Ancak suyumuzu tasarruflu kullanmamız şart. İklim değişikliği üzerine yoğunlaşmalı, buna uygun politikalar geliştirmeliyiz.”

SICAK HAVA KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR

Medical Park Göztepe Hastanesi, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin yaz aylarında vücudun ısı dengesinin bozulmasıyla kalbin iş yükünün arttığını ve özellikle kalp hastaları ile kronik hastalıkları olanların ciddi problemler yaşayabileceğine dikkat çekerek, şöyle devam ediyor: “Sıcak havalarda stres ve anksiyete düzeyi yükselir. Vücut kendini dengelemek için terlemeye başlar ve vücutta su, mineral kaybı yaşanır. Bu durum kanın pıhtılaşmasına ve kalbin iş yükünün artmasına neden olur. Ve maalesef kalp krizi riski artar.”

Peki, ne yapmalı? Kronik hastalığı olanların 30 derecenin üzerindeki nemli hava şartlarında evde kalması gerektiğini belirten Doç. Dr. Keskin tatile ya da Kurban Bayramı dolayısıyla köyüne, kırsala gidecek olanların gitmeden önce hekim muayenesinden geçmesi gerektiğini hatırlatarak, “Hastanın ilaç tedavisi gözden geçirilmeli, acil durumlarda nasıl hareket edileceği konuşulmalı. Bol sıvı tüketmeleri, direkt güneş ışığına maruz kalmamaları, aşırı egzersizden kaçınmaları gerekir” diyor.

7 MADDEDE SICAKTAN KORUNMA YOLLARI

1. Her gün duş alın: Kronik yorgunluktan kaçınmak için şart.

2. Kaliteli uyku önemli: Yatmadan önce kafein, alkol almayın, sigara içmeyin. Üçü de uyku kalitesini bozar.

3. Klimayı doğru kullanın: Bakımları yapılmamış ve filtresi temizlenmemiş klimalar hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabilir.

4. Spor saatlerine ve ağır spora dikkat: Güneş tepedeyken (10.00-16.00 arası) egzersiz yapmaktan kaçının. Ağır egzersizlerden (kalp ritmini bozacak) uzak durun.

5. Kıyafetlerinizi özenle seçin: Günlük sağlık için ince, açık renkli, rahat ve pamuklu giysiler tercih edin.

6. Su ve madensuyu için: Her gün 2-2,5 litre su tüketin. Gazlı içecekler yerine limonata, ayran gibi ev yapımı içecekleri tercih edin. Elektrolit kaybını önlemek için ise madensuyu, mineralli su tüketmeye çalışın.

7. Yağlı yiyeceklerden uzak durun: Lif bakımından zengin yiyecekler ve taze sebze ile beslenin. Isı ve nem enfeksiyon riski taşıdığından meyve ve sebzeleri iyi muhafaza edin, yıkamadan yemeyin. Günlük yağlarınızı badem, ceviz ve fındık gibi doğal kaynaklardan alın. Yemek ve salatalarınızda zeytinyağı tüketmeye çalışın.



