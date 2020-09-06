Dikkat sukulent bağımlılık yapar

NİKAH HEDİYESİ

Son dönemde sukulentler nikah hediyesi olarak da revaçta. Sukulentler öylesine hoş görünümlü ki pastalarda onlardan esinlenerek hazırlanmış dekorasyonlar kullanmak da şahane fikir.

YAPRAKTAN YENİ BİTKİ

Sukulentlerin bakımı ve çoğaltması kolay. Pek çok sukulent düzgün kırılmış yaprağının toprağın üzerine bırakılmasıyla çoğaltılıyor. Sukulentler soğukta ayrı, güneş altında ayrı renklenen yaprakları ile her mevsim yeni bir güzellik sunabilir.

ESKİ MASAYA YENİ ADET

Sukulentleri bahçe dizaynında yer kapatıcı olarak kullanabilirsiniz. Eski sehpaların, masaların uygun bölümlerine sukulent dikerek onları balkon ve bahçeler için yenileyebilirsiniz. Eski kütükleri sukulent saksısı olarak kullanmak da mümkün. Çeşit ve tasarım seçeneği sınırsız. Yapabilecekleriniz sadece hayal gücünüzle sınırlı.

KAKTÜSÜN AKRABASI

Sukulentleri iyi su geçiren toprağa ekmek ve dikkatli sulamak önemli. Kaktüslerle aynı aileden olan sukulentler, dayanıklı bitkilerdir. Bir kez sukulent alanın koleksiyoner olma ihtimali var, uyarayım.

BU AY NE EKİLİR?

Bahçeniz ya da balkonunuz varsa eylülde havuç, kışlık yeşil soğan; marul, turp fide ve tohumlarını ekip dikebilirsiniz. Bahçenizde hasadı biten sebzeleri temizleyip kışlık sebzeler için yer açabilirsiniz.