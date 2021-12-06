Türkiye Dikkat! Turuncu uyarı geldi: Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak

Dikkat! Turuncu uyarı geldi: Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak

Türkiye

Dikkat! Turuncu uyarı geldi: Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’da 7 Aralık Salı günü beklenen kuvvetli sağanak yağmura ve fırtınaya karşı vatandaşları ‘turuncu’ kodda uyardı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 18:30 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kilogram/metrekare), Antalya merkez ve kıyı ilçeleri şiddetli (75-100 kilogram/metrekare), yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli ve şiddetli yağışların çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor."

Fırtına saatte 90 kilometreye ulaşacak

Fırtına uyarısında ise "Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (75-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İHA

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