Dikkat! Yapılandırmayı kaçırmayın

Rehbere, gib.gov.tr’den adresinden ulaşılabiliyor. Ödeme kolaylıklarından faydalanabilmek için yapılandırmaya, 31 Ağustos’a kadar yine Gelir İdaresi’nin resmi sitesinden başvurulması gerekiyor.

Yapılandırmada ilk taksit ödemesi ise ekim ayında başlayacak.



