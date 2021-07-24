Ekonomi Dikkat! Yapılandırmayı kaçırmayın

Dikkat! Yapılandırmayı kaçırmayın

Ekonomi

Dikkat! Yapılandırmayı kaçırmayın

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni yapılandırma kanunuyla getirilen imkanlara, başvuruların nereye ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgilerin yer aldığı ‘Yapılandırma Kanunu Rehberi’ni hazırladı.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Rehbere, gib.gov.tr’den adresinden ulaşılabiliyor. Ödeme kolaylıklarından faydalanabilmek için yapılandırmaya, 31 Ağustos’a kadar yine Gelir İdaresi’nin resmi sitesinden başvurulması gerekiyor.

Yapılandırmada ilk taksit ödemesi ise ekim ayında başlayacak.

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