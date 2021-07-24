Dikkat! Yapılandırmayı kaçırmayın
Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni yapılandırma kanunuyla getirilen imkanlara, başvuruların nereye ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgilerin yer aldığı ‘Yapılandırma Kanunu Rehberi’ni hazırladı.
24 Temmuz 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Rehbere, gib.gov.tr’den adresinden ulaşılabiliyor. Ödeme kolaylıklarından faydalanabilmek için yapılandırmaya, 31 Ağustos’a kadar yine Gelir İdaresi’nin resmi sitesinden başvurulması gerekiyor.
Yapılandırmada ilk taksit ödemesi ise ekim ayında başlayacak.