Dikkatli ponponlar (Oyun)

MALZEMELER

6'lı yumurta kutusu, renkli kalemler, ponponlar, kâğıt / Yaş: 6+

NASIL OYNANIR?

A4 kâğıdını 6 eşit parçaya bölün. Her kâğıda altı renk içeren daireler çizin. İlk kâğıtlarda aynı renkler birden fazla bulunabilir. Ardından kâğıttaki renkli dairelere dikkatlice bakın ve kâğıdı kaldırın. Kâğıttaki ile aynı olacak şekilde yumurta kutusuna ponponları yerleştirin.