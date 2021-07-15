Etkinlik Rehberi Dikkatli ponponlar (Oyun)

Dikkatli ponponlar (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Dikkatli ponponlar (Oyun)

Bu etkinlik dikkat ve bellek gelişimini desteklemektedir.

15 Temmuz 2021, Perşembe 11:15 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

6'lı yumurta kutusu, renkli kalemler, ponponlar, kâğıt / Yaş: 6+

NASIL OYNANIR?

A4 kâğıdını 6 eşit parçaya bölün. Her kâğıda altı renk içeren daireler çizin. İlk kâğıtlarda aynı renkler birden fazla bulunabilir. Ardından kâğıttaki renkli dairelere dikkatlice bakın ve kâğıdı kaldırın. Kâğıttaki ile aynı olacak şekilde yumurta kutusuna ponponları yerleştirin.

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