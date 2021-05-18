Ünlü müzayedeci Dikran Masis'in kızı Alexandra Lisa ile eşi Şafak Susamcıoğlu arasındaki olaylı boşanma sürüyor. Masis'in damadı Susamcıoğlu, "Karım, dört yaşındaki oğlumuza içki içiriyor, yüzüne esrar dumanı üflüyor" diyerek şikayetçi olmuştu.

HABERLER SONRASI MAHKEMEYE KOŞTU

Alexandra Lisa, hakkında çıkan haberler sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak davada gizlilik ve basın yasağı kararı olduğunu fakat bu kararlara rağmen çıkan haberlerde hakaret ve iftiraya maruz kaldığını ileri sürdü. Günaydın'da Atakan Irmak'ın haberine göre; hakimlik ise talebi yerinde bulmayarak reddetti.