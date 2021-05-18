Dikran Masis, 'O fotoğraflar kaldırılsın' dedi mahkemeden ret yedi
Dikran Masis’in kızı Alexandra, 4 yaşındaki oğluna içki içirdiği ve yüzüne esrar üflediğine dair haberlerimiz için ‘İtibarım zedelendi’ diyerek yayın yasağı talep etti. Sulh Ceza Hâkimliği, annenin talebini reddetti
18 Mayıs 2021, Salı 10:56 Son Güncelleme:
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Ünlü müzayedeci Dikran Masis'in kızı Alexandra Lisa ile eşi Şafak Susamcıoğlu arasındaki olaylı boşanma sürüyor. Masis'in damadı Susamcıoğlu, "Karım, dört yaşındaki oğlumuza içki içiriyor, yüzüne esrar dumanı üflüyor" diyerek şikayetçi olmuştu.
HABERLER SONRASI MAHKEMEYE KOŞTU
Alexandra Lisa, hakkında çıkan haberler sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak davada gizlilik ve basın yasağı kararı olduğunu fakat bu kararlara rağmen çıkan haberlerde hakaret ve iftiraya maruz kaldığını ileri sürdü. Günaydın'da Atakan Irmak'ın haberine göre; hakimlik ise talebi yerinde bulmayarak reddetti.