Yumuşacık eti ile ister sade olarak isterseniz de soslu olarak tüketebileceğiniz dil balığı, denizden çıkan en lezzetli balıklardan birisidir. Dil balığı nasıl pişirilir birçok kişi merak ediyor. En lezzetli dil balığı nasıl yapılır? Dil balığı ile yapılan tarifler...

Dil balığı nasıl pişirilir?

Her balığın kendine has pişirme yöntemleri olduğu gibi dil balığı içinde kendine özgü pişirme yöntemleri vardır. Dil balığının lezzetini kaybetmeden en doğru pişirilişi kızartılarak ve ya fırında yapılır. Kızartarak yapılacaksa en lezzetli tereyağı ile veya zeytinyağı ile yapılır.

Fırında dil balığı tarifi

Fırında dil balığı malzemeleri

1 adet dil balığı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 dilim limon

Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Fırında dil balığı yapılışı

Balığın deri ve kılçık kısımlarını alın. Ardından fileto yaptığınız dil balığını bol suda yıkayıp fazla suyunu kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Kabuğunu soyduğunuz sarımsağı ince ince dilimleyin. Zeytinyağı ilavesiyle karıştırın. Fileto dil balığını tuzlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Sarımsaklı zeytinyağını üzerine sürüp bir dilim limon yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirin. Kısık ateşte erittiğiniz tereyağını servis tabağına aldığınız dil balığı üzerine gezdirin.

Terbiyeli dil balığı tarifi

Terbiyeli dil balığı malzemeleri

4 parça fileto dil balığı

Tuz

Karabiber

1 çay bardağı un

Kırmızı pul biber

1 yumurta

Sosu için

3 yumurtanın sarısı

1 çay bardağı su

1 limon

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım demet maydanoz

Tuz

Kızartmak için

Zeytinyağı

Terbiyeli dil balığı yapılışı

Sosu için yumurta sarıları, su, limon suyu ve zeytinyağını bir sos kasesinde çırpın. Sosu kaynar su dolu bir tencerenin üzerine alın. Sos tahin kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştırarak benmari usulü pişirin. İnce kıydığınız maydanozu ilave edip tuz ile tatlandırın ve ocaktan alın. Balıkları yayvan bir kaba alın. Üzerlerine tuz ve karabiber serperek tatlandırın. Un ve kırmızı pul biberi bir kapta karıştırın. Tuzladığınız balıkları önce unlu karışıma sonra çırpılmış yumurtaya bulayarak kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Balıkları bir servis tabağına alın. Üzerine sos gezdirip sıcak servis yapın.

Şişte soslu dil balığı tarifi

Şişte soslu dil balığı malzemeleri

2 adet fileto dil balığı

2 adet orta boy patates

2 adet orta boy limon

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 adet demir şiş ya da 8 adet çöp şiş

Sos için:

3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 demet çok ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

2-3 diş dövülmüş sarımsak

Şişte soslu dil balığı yapılışı

Öncelikle fileto çıkarılmış dil balığını boyuna 4 eşit şeride bölün. Üzerine tuz ve karabiber serpin. Domatesleri ve limonları (kabuğunu soymadan) kuşbaşı et formunda doğrayın. Bir adet şişe dilbalığı şeridini spiral şeklinde geçirin. Üzerine bir adet domates ve bir adet limon dilimini takın. Eğer uzun demir şişleri kullanacaksanız bir sıra daha aynı düzenli dizme işlemini yapın.Eğer çöp şiş kullanacaksanız her şişe bir sıra malzeme dizmek yeterlidir. Demir şişleri mangalda, çöp şişleri ise tavada pişirin. Bu arada tereyağını ufak bir tavada eritin. İçine ince kıyılmış maydanoz ile tuz ve karabiberi ekleyip 2-3 dakika iyice kızartın. Arzu ederseniz 2-3 diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Bu sosu servis tabağına dizdiğiniz balık şişlerin üzerine gezdirip, sıcak olarak servise sunun.