Dil çorbası tarifi: Dil çorbası nasıl yapılır?

Hem lezzetli hem de şifa deposu olan dil çorbası evde kolaylıkla yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için dil çorbası tarifi arıyor ya da dil çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dil çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Dil çorbası tarifi

Dil çorbası malzemeleri

500 gram dana dili

1 adet kuru soğan

3-4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tane karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

Yarım limonun suyu

Sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı biber

2-3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sirke

Dil çorbası yapılışı

Dana dilini temizledikten sonra düdüklü tencereye alın. Kuru soğanı dörde sarımsakları ikiye bölüp dile ekleyin. 1 tatlı kaşığı tane karabiberi de ilave edin. Üzerine 1 litre kadar su ekleyip güzelce haşlayın. Haşlanan dilin suyunu süzün ve yeniden tencereye alın. Dili küçük kuşbaşı doğrayın. 2 yemek kaşığı tereyağını tavada kızdırıp doğradığınız dil parçalarını yağda kavurun. Kavurduğunuz dili tenceredeki haşlama suyuna ekleyip kaynayana kadar pişirin. Çorba kaynarken, un, yumurta sarısı ve yoğurt ile terbiyesini hazırlayın. Çorbanın suyundan ekleyip ılıştırdığınız terbiyeyi tencereye aktarıp hızla karıştırın. Bir taşım daha kaynattığınız çorbayı ocaktan alın. Tereyağını tavada kızdırıp kırmızı biberi yağda çevirin ve çorbanın üzerine dökün. Dövülmüş sarımsak ve sirkeyle servis edin.



