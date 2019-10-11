Dil eğitim seti mağduru olmayın

Murat Gülderen

Yüzlerce mağdurun şikayetleri ile deşifre olmalarına rağmen hiçbir şey olmamış gibi illegal satış yapmaya devam eden şebeke her gün yeni bir oyunla ortaya çıkıyor.

Küfrediyorlar...

Posta’yı arayan Beyzanur Özkan, başından geçen olayı şöyle anlattı: “2550 TL’ye eğitim seti satıyorlardı. 14 gün içinde de cayma hakkımın olduğunu belirttiler. Ben süre dolmadan bu kişileri aradım ancak beni oyalayarak bu süreyi doldurdular ve hakkımda takip başlattılar. Bana ‘senin ağzın iyi laf yapıyor, bizimle çalışırsan borcunuzu sileriz’ demişlerdi. Bunları daha sonra aradığımda bana ve yakınlarıma ağır küfürler ettiler.”

Çok kazanıyoruz

İsmini vermek istemeyen bir başka öğrenci ise şunları söyledi: “Ürünü kutusu açık vermişler. Ben de daha sonra iade etmek istedim. Ancak bizimle çalışır ve bu ürünleri arkadaşlarına satarsan tüm borçlarından kurtulursun, şehir şehir geziyoruz, çok iyi para kazanırsın dediler. Tabii ki kabul etmedim. Çünkü arkadaşlarımı dolandırmamı istiyorlardı.”

Aydın Ağaoğlu, sahtekarlar 14 günlük süreyi oyalayarak geçirdikten sonra 2.5-3 bin liralık eğitim setini alanları arayarak setin parasını istiyorlar. Mağdurlar her ne kadar, ‘Ben sizi aradım, iptal ettirdim’ deseler de bir sonuç çıkmıyor” dedi.

Öğretmen de şikayetçi

YouTube kanalından İngilizce eğitimi veren Özer Kiraz adlı öğretmen de bu yabancı dil setlerinde kendisinden izin almadan pek çok kez eğitim videolarının kullanıldığına dikkat çekti.

Aydın Ağaoğlu

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da bu dolandırıcıların peşini bırakmadıklarına dikkat çekerek “Telefonda sözleşmeyi iptal ettik diyorlar ancak etmiyorlar. Sözlü iptalin zaten hukukta yeri yok. Öğrenciler uyanık olsun” dedi.



