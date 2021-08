Dil eğitiminde rota değişti

Korona salgını dolayısıyla ülkeler arasındaki giriş-çıkışların sekteye uğraması yaz aylarının gözde öğrenci değişim programı Work and Travel’ı da etkiledi. Son iki yıldır sıkıntılı bir süreçte olan Work and Travel programında sorunlar bu yaz çözüldü. ABD’nin liderliği koruduğu öğrenci değişim programında bu sene Dubai atağa geçti. Bu yazı yurtdışında çalışarak geçirmek isteyen birçok öğrenci Dubai’yi tercih etti. Dubai uluslararası öğrencilere sağladığı çalışma imkanıyla popülerlik kazandı.

ALTERNATİF PROGRAM

Koronayla birlikte son dönemin dikkat çeken rotası Dubai, Amerika’ya gidemeyen birçok öğrenci için bu senenin parlayan yıldızı oldu. Dubai bu sene açtığı Work And Study öğrenci değişim programıyla vizede sıkıntı yaşayanların alternatif rotası haline geldi. Yüzde 87’si göçmenlerden oluşan Dubai’de Arapça'dan ziyade uluslararası dil olan İngilizce’nin birincil dil olarak kullanılması ve ülkedeki refah seviyesinin yüksekliği öğrencilerin bu ülkeyi seçmesinin nedeni oldu.

3 KATI ARTIŞ

Pandeminin ülke tercihlerini etkilediğini belirten Global Vizyon Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Genel Müdürü Deniz Akar, “Dubai’ye ilgi çok arttı. Geçen yılla bu yıl kıyaslandığında 3 katı bir artış söz konusu. Sadece Türkiye’den giden öğrencilerde ise geçen sene 5-10 öğrenci dil okuluna kayıt yaptırırken bu sene ayda en az 50-60 Türk öğrenci kayıt yaptırıyor” dedi. Bunun daha da artacağını belirten Akar, “Çünkü Dubai artık 32 hafta üzeri kayıt yaptıracak öğrencilere oturum izni vereceğini açıkladı. Bu gelişmeler ışığında Dubai’nin Malta ve İrlanda ile yarışması bekleniyor” dedi.

BİRİKİM YAPMA FIRSATI

Dubai’de dil eğitimi ücretleri 1.462 dolardan başlıyor. Öğrenciler 6 ay eğitimlerine devam edebiliyor. Öğrenciler eğitim alırken çalışma imkanı da yakalıyor. Minimum 12 haftalık dil okuluna kayıt olan öğrencilere eğitim alacakları okullar iş bulma konusunda yardımcı oluyor. Öğrenciler haftada 20 saat çalışabiliyor. Saatlik kazanç minimum 6-8 dolarken, aylık kazanç ise 1.500-2 bin doları buluyor. 6 aylık süreçte öğrenci çalışarak hem okul ücretini çıkarıyor hem de birikim yapabiliyor.

TÜRK ÖĞRENCİLERE ÇALIŞMA İZNİ

Malta da Work And Study programı sunan ülkeler arasında. Burada da İrlanda gibi bir dil okuluna kayıt olmak yeterli. Malta dil okulları 12 haftalık paket program sunuyor. Fiyatlar 2 bin 300 Euro ile 4 bin 20 Euro arasında değişiyor. Work And Study programlarına katılanlar genellikle hizmet sektörü, IT sektörü, Çağrı merkezi gibi alanlarda çalışıyor. Arzu eden öğrenciler Malta’da vizelerini uzatabiliyor. Birçok Malta firması Türk öğrencilere bir süre sonra ‘yasal çalışma’ izni alarak öğrencilerin full-time çalışma ve oturma hakkı elde etmesini sağlıyor.

SEYAHAT YASAKLARI ETKİLEDİ

Amerika’nın başlattığı Work and Travel programına da pandemiden kaynaklanan seyahat yasakları ve vize sorunlarına rağmen yoğun talep devam ediyor. Work and Travel ile Amerika’ya giden öğrenciler katılım ücreti olarak 2 bin 700 dolar ödüyor. Hizmet sektöründe çalışma imkanı yakalayan öğrencilerin aylık kazancı ise 5 bin dolara kadar çıkıyor. Oteller, restoranlar, kafeler, büyük eğlence parkları gibi yerlerde çalışma fırsatı yakalayan öğrenciler, haftalık maaşlarının yanı sıra bahşişlerden kazanıyor.

TÜM MASRAFLAR ÇIKIYOR

Work and Travel programıyla iş bulan öğrenciler haftada 32 ile 40 saat arasında çalışabiliyor. Öğrenciler ek gelir kazanmayı amaçlarsa mesaiye kalma ya da ek iş bulma yoluna gidiyor. Mesaiye kalan öğrenciler saatlik ücretlerinin 1.5-2 katı kadar daha fazla para kazanıyor. Pandemi nedeniyle ekstra çalışma ödemeleri 2 katın üstüne çıkabiliyor. Öğrenci bu parayla Amerika’daki konaklama, yeme-içme, uçak bileti gibi masraflarını çıkartıyor üzerine bir miktar birikim de yapabiliyor.

OKULA KAYIT YETERLİ

ABD ve Dubai dışında İrlanda’da da Work And Study programı var. İrlanda açtığı programlarda dil okulu kayıtları alıyor. 25 haftalık dil okulları 1.700 Euro’dan başlayarak 3 bin 900 Euro’ya kadar çıkıyor. Programa ayrıca katılım ücreti yok. Dil okulu ücretini vermek yetiyor. Dil okuluna kayıt yaptıran öğrenciler vizelerini 2 kez uzatarak 1.5 sene bu ülkede yaşama ve çalışma fırsatı yakalıyor. Part-time çalışan öğrenciler ayda ortalama 1.000 Euro ile 1.200 Euro arasında kazanabiliyor.