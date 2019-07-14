Dil kursuna gidecekler dikkat! Nasıl seçilmeli? İşte detaylar...

Türkiye’deki ailelerin yüzde 83’ü çocuğuna yurtdışında dil eğitimi aldırmak istiyor. Ancak dolar ve Euro’daki yükseliş masrafları artırdı. Amerika ve İngiltere’de eğitim yıllık 50 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle Türkiye’de yabancı dil eğitimi veren kurumlara olan ilgi giderek artıyor. Dil eğitimi için Türkiye’de yılda yaklaşık 300 milyon TL harcama yapılıyor.

6 KUR 8 BİN LİRA

Dil eğitiminde dünyada geçerli 6 seviye/kur (A1, A2, B1, B2, C1, C2) bulunuyor. Eğitimin maliyeti bu kurlara göre değişiyor. Türkiye’de başlangıç seviyesinden itibaren tüm seviyelerin dahil olduğu 6 kurluk bir eğitimin maliyeti 5 bin ile 8 bin lira arasında. English Time Dil OkullarıYönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek de Türkiye’de İngilizce öğrenmenin yurtdışına oranla çok daha ekonomik olduğunu vurguladı.

DERS SAATİNE BAKIN

Dünya standartlarında yabancı dil eğitimi sağlayan kurumların bir kurda 120 saat ders verdiğini söyleyen Fatih Şimşek, “Dil eğitimi alacak öğrenciler 1 kurda kaç saat ders olduğuna bakmalı. Dünya standartlarında 120 saat ana ders veriliyor. Ayrıca okul seçerken kurumun eğitim seviyesine ve sonrasında ne gibi fırsatlar sunduğuna bakmalı. Bu kurumlar mutlaka ziyaret edilmeli” dedi.

ÜCRETSİZ TEKRAR HAKKI

English Time’da uygulanan sistemlerden bahseden Fatih Şimşek, şunları söyledi: “Öğrencilerimiz mezun olduklarında bile her hafta düzenli olarak verilen etüt derslerine ömür boyu ücretsiz katılabiliyor. Ayrıca ‘Yüzde 100 Başarı Garantisi’ ile öğrenci aldığı kurlarda başarısız olursa devamsızlığı yüzde 10’u aşmamış ve ev ödevlerini eksiksiz yapmış olması şartıyla aynı eğitimi ücretsiz olarak tekrar alabiliyor.”

GEÇ KALMAYIN

Türkiye’de yabancı dil öğrenmenin öneminin fark edildiğini, bu nedenle dil eğitimi harcamalarının arttığını söyleyen Fatih Şimşek, şöyle devam etti: “Ancak bu yeterli değil. Üniversiteden mezun olan gençlerimizin çok büyük bir bölümü İngilizce konuşamıyor. Burada sorun bizim gençlerimizde değil tamamen sistemle ve alt bileşenleri ile alakalı. Gençlerimizin bir kısmı dil öğrenmenin ihtiyaç olduğunu üniversite 3 veya 4’üncü sınıf döneminde fark ediyor ancak geç kalıyor.”

SÖZLEŞME YAPARKEN DİKKAT!

Öğrencileri dil okuluyla anlaşırken sözleşmeleri okumaları konusunda uyaran Fatih Şimşek, şunları söyledi: “Bir başka önemli husus da kurum tarafından sözleşmenin bir nüshasının öğrenciye verilmesi. Eğer sözleşme verilmezse mutlaka öğrenci tarafından talep edilmeli. Çünkü bazen bazı kurslar 6 kurluk eğitim vermesi gerekirken, öğrenci bulamadığı için 3’üncü ve 4’üncü kurda ders açmıyor. Bu durum dil eğitimine devam etmek isteyen öğrencileri mağdur ediyor.”