Magazin Dila Tarkan'ın fotoğrafına beğeni yağdı

Dila Tarkan'ın fotoğrafına beğeni yağdı

Magazin

Dila Tarkan'ın fotoğrafına beğeni yağdı

Dilasima Group’un varisi Dila Tarkan, Bodrum tatiline devam ediyor.

30 Ağustos 2020, Pazar 11:37 Son Güncelleme:
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Sosyetik isim Dila Tarkan, tatil pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak bikinili çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan iş insanı, övgü ve beğeni aldı. Tarkan’a takipçileri, “Çok güzelsin”, “Tam iltifat etmelik kare” ve “Düz saç yerine kıvırcık yapınca havan değişiyor” gibi mesajlar gönderdi.

Büyük aşkı ile yüzdü

Karantina sonrası soluğu tatilde alan Dila Tarkan, ilk olarak Kemer'e gitti. Ardından Bodrum'a geçen sosyetik isim, tatil pozlarını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.


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