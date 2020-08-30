Sosyetik isim Dila Tarkan, tatil pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak bikinili çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan iş insanı, övgü ve beğeni aldı. Tarkan’a takipçileri, “Çok güzelsin”, “Tam iltifat etmelik kare” ve “Düz saç yerine kıvırcık yapınca havan değişiyor” gibi mesajlar gönderdi.

Büyük aşkı ile yüzdü

Karantina sonrası soluğu tatilde alan Dila Tarkan, ilk olarak Kemer'e gitti. Ardından Bodrum'a geçen sosyetik isim, tatil pozlarını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.





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