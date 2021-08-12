Dila Tarkan ile iki yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Dağhan Doğruer bir süre önce İtalya’ya gitmişti. Monterosso tatilinden sonra Fransa Marsilya’ya geçen sevgililer, finali Cannes’da yaptı. Ama tatilleri zehir oldu. İkili, deniz sonrası kiraladıkları evlerine doğru yürürken kapkaççıların kurbanı oldu.

SAATİNİ ÇALDILAR

Dila Tarkan, “Bir adam aniden Dağhan’ın koluna girdi ve ardından hızla koşmaya başladı. Saatinin çalındığını fark eden Dağhan da koştu ama yetişemedi. Adam, kendini bekleyen motorcu arkadaşının motosikletine binip uzaklaştı. Şok olduk, moralimiz bozuldu. Polise gidip şikayet ettik. Kapkaççının İtalya’ya kaçtığı ortaya çıktı” dedi.







