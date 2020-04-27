Dilasima Group’un varisi Dila Tarkan, 2016’da Eser Yenenler ile flört etmişti. 2018’de iş insanı Yahya Uçbaşaran ile nişanlanmış ama vuslat gerçekleşmemişti. Geçen şubatta iş insanı Dağhan Doğruer ile aşk yaşamaya başladığını yazdığım zaman kimileri, yalan olduğunu iddia etmişti.

Önce ayağıyla, sonra kafasıyla top sektirdi

Buyrun; günlerdir aynı evdeler, birlikte karantinadalar. Çok da mutlulular. Dila Tarkan dün profesyonel futbolculara taş çıkarttı. Önce ayağıyla, sonra kafasıyla top sektirdi. Ardından sevgilisi ile salonda maç yaptı. Meraklanmayın; cam, bardak, vazo hiçbir şeyi kırmadı!







