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Magazin Dila Tarkan'ın içinden Messi çıktı

Dila Tarkan'ın içinden Messi çıktı

Magazin

Dila Tarkan'ın içinden Messi çıktı

Dila Tarkan ile sevgilisi Dağhan Doğruer evde sürekli top oynuyor. Sosyetik güzel topçulara taş çıkardı. Halil Kalmuk/ POSTA

27 Nisan 2020, Pazartesi 09:11 Son Güncelleme:
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Dilasima Group’un varisi Dila Tarkan, 2016’da Eser Yenenler ile flört etmişti. 2018’de iş insanı Yahya Uçbaşaran ile nişanlanmış ama vuslat gerçekleşmemişti. Geçen şubatta iş insanı Dağhan Doğruer ile aşk yaşamaya başladığını yazdığım zaman kimileri, yalan olduğunu iddia etmişti.

Önce ayağıyla, sonra kafasıyla top sektirdi

Buyrun; günlerdir aynı evdeler, birlikte karantinadalar. Çok da mutlulular. Dila Tarkan dün profesyonel futbolculara taş çıkarttı. Önce ayağıyla, sonra kafasıyla top sektirdi. Ardından sevgilisi ile salonda maç yaptı. Meraklanmayın; cam, bardak, vazo hiçbir şeyi kırmadı!


https://www.instagram.com/p/B_Kwn_hnHIh/
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