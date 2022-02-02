Magazin Dilan Ay kimdir? Dilan Ay kaç yaşında?

Dilan Ay kimdir? Dilan Ay kaç yaşında?

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Dilan Ay kimdir? Dilan Ay kaç yaşında?

YouTube ve Instagram'da tanınan Dilan Ay, Exatlon yarışmasıyla televizyon sektörüne adım attı. TV8'de yayınlanan yarışmayla ilgi gören Dilan Ay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki ama Dilan Ay kimdir, kardeşi kaç yaşında?

02 Şubat 2022, Çarşamba 20:12 Son Güncelleme:
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İnternette fenomen olan isimleri buluşturan Exatlon yarışmasında Dilan Ay da yer almıştı. Dilan Ay daha sonra sosyal medyada geniş kitlelere hitap etti. Peki ama Dilan Ay kimdir?

Dilan Ay kimdir?

Dilan Ay, 11 Nisan 1995 yılında dünyaya geldi. Dilan Ay, aslen Mardinlidir. Yaşamını İstanbul’da sürdüren Instagram fenomeni, lisansını Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde tamamladı. Oyunculuk eğitimi alan Payitaht Abdülhamid dizisinde birkaç bölüm oynadı.

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