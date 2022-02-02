Dilan Ay kimdir? Dilan Ay kaç yaşında?

İnternette fenomen olan isimleri buluşturan Exatlon yarışmasında Dilan Ay da yer almıştı. Dilan Ay daha sonra sosyal medyada geniş kitlelere hitap etti. Peki ama Dilan Ay kimdir?

Dilan Ay, 11 Nisan 1995 yılında dünyaya geldi. Dilan Ay, aslen Mardinlidir. Yaşamını İstanbul’da sürdüren Instagram fenomeni, lisansını Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde tamamladı. Oyunculuk eğitimi alan Payitaht Abdülhamid dizisinde birkaç bölüm oynadı.