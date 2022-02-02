Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay kimdir?
Sosyal medya fenomeni Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay merak uyandırdı. İrem Ay'ın sosyal medya paylaşımlarındaki açıklamaları dikkat çekti. Peki İrem Ay kimdir, eşi Berkay Saner kaç yaşında?
02 Şubat 2022, Çarşamba 20:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İrem Ay'ın şiddet gördüğü yönündeki paylaşımlar sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar sıkça paylaşımda bulundu. Peki ama İrem Ay kimdir, eşi kaç yaşında?
İrem Ay kimdir?
Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay sosyal medyada yaptığı şiddet gördüğü yönündeki paylaşımlar sonrasında merak edildi. İrem Ay Berkay Saner ile evlenmiştir. Yaklaşık 23 bin takipçisi bulunan İrem Ay'ın instagram adresi iremmaayy olarak biliniyor.