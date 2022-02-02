İrem Ay'ın şiddet gördüğü yönündeki paylaşımlar sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar sıkça paylaşımda bulundu. Peki ama İrem Ay kimdir, eşi kaç yaşında?

Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay sosyal medyada yaptığı şiddet gördüğü yönündeki paylaşımlar sonrasında merak edildi. İrem Ay Berkay Saner ile evlenmiştir. Yaklaşık 23 bin takipçisi bulunan İrem Ay'ın instagram adresi iremmaayy olarak biliniyor.