Magazin Dilan Çiçek Deniz gönlünü İzlandalı Thor Saevarsson'a kaptırdı

Dilan Çiçek Deniz gönlünü İzlandalı Thor Saevarsson'a kaptırdı

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Dilan Çiçek Deniz gönlünü İzlandalı Thor Saevarsson'a kaptırdı

Alihan Aloğlu’yla ilişkisini noktalayan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtı.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 10:11 Son Güncelleme:
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Alihan Aloğlu’yla birlikteliği sona eren Dilan Çiçek Deniz’in yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, 2 haftadır reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile birlikte.

37 yaşındaki İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu var. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz’le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye’ye geliyor. SİNEM VURAL/ HÜRRİYET


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