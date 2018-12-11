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Dilan Çiçek Deniz ile Aslı Bekiroğlu'nun bu videosu sosyal medyayı salladı

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz ve Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu , 45. Altın Kelebek Ödülleri törenine damga vurdu

11 Aralık 2018, Salı 13:15 Son Güncelleme:
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Dilan Çiçek Deniz ile Aslı Bekiroğlu'nun bu videosu sosyal medyayı salladı

'Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayan Ödülü'nü alan Aslı Bekiroğlu yakın arkadaşı Dilan Çiçek Deniz ile dans ederken bir videosunu Instagram hesabından "En yakın dostum" notuyla paylaştı.

Ancak videoda Dilan Çiçek Deniz'in memnuniyetsiz halleri dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Deniz'in bu halleri, "Şaka mı, gerçek mi?" sorusunu akıllara getirdi.


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