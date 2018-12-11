Dilan Çiçek Deniz ile Aslı Bekiroğlu'nun bu videosu sosyal medyayı salladı

Dilan Çiçek Deniz ile Aslı Bekiroğlu'nun bu videosu sosyal medyayı salladı Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz ve Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu , 45. Altın Kelebek Ödülleri törenine damga vurdu