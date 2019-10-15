Dilan Çiçek Deniz kolunu sakatladı

Bodrum Masalı adlı diziyle başarılı bir performans sergileyerek adını duyuran Dilan Çiçek Deniz, spor yaptığı sırada ters bir hareketle kol kasını zedeledi. Doktor kontrolü sonrasında ciddi bir durum olmadığı ortaya çıkan oyuncunun kolu askıya alındı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini endişelendirmişti.

Verdiği kilolarla gündeme gelmişti

Hızla zayıflayan Dilan Çiçek Deniz, bir davet çıkışı görüntülenmiş ve gazetecilere zayıflığıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Bir çok yiyeceğe alerjisi çıktığını belirten Deniz, bu nedenle kilo verdiğini ve yeniden kilo almaya çalıştığını söylemişti.