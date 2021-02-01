Magazin Dilan Çiçek Deniz: Sıram gelince aşı yaptıracağım

Dilan Çiçek Deniz: Sıram gelince aşı yaptıracağım

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Dilan Çiçek Deniz: Sıram gelince aşı yaptıracağım

Dilan Çiçek Deniz, önceki gün rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Emirgan’daydı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 11:13 Son Güncelleme:
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Oyuncu, gazetecileri engellemeye çalışan set çalışanına müdahale ederek soruları yanıtladı. Çekiminin bittiğini ve evine gideceğini söyleyen Deniz, “Pandemi sürecinde insanlar evlerinde oturuyor. Biz de onlara güzel bir şeyler sunmak için çalışıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.

'Her şey yolunda mutluyuz'

Corona virüs aşısı yaptırıp yaptırmayacağı sorusuna “Sıra bana geldiği zaman yaptıracağım” yanıtını veren Deniz, Alihan Aloğlu’yla ilişkisi sorulduğunda da “Her şey yolunda, mutluyuz” diye konuştu.


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