Dilan Çiçek Deniz sonunda makarnaya başladı

Aşırı zayıflığıyla çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz kilo almak için makarna yemeye başladı.

22 Kasım 2019, Cuma 07:26 Son Güncelleme:
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Dilan Çiçek Deniz sonunda makarnaya başladı

2014 Miss Turkey İkincisi Dilan Çiçek Deniz’in son zamanlarda aşırı zayıflayıp bir deri bir kemik hale gelmesi, hayranlarını korkutmuştu. Blumia iddialarını yalanlayan 24 yaşındaki oyuncu, bazı gıdalara karşı alerjisi olduğunu söylemişti.

Dilan Çiçek Deniz geçen akşam yakın arkadaşı Hazar Ergüçlü ile Ulus 29’daydı. Kilo almak için koca bir tabak makarnayı afiyetle midesine indirdi.

'Kendimi sağlıklı hissediyorum'

Dilan Çiçek Deniz, blumia iddialarını reddedip “Kendimi sağlıklı hissediyorum. Ama yine de birkaç kilo alsam sanırım daha iyi olur” diye konuştu.

Halil Kalmuk/ POSTA


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