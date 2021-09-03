Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson İspanyolca öğreniyor

Dilan Çiçek Deniz, ara verdiği İspanyolca eğitimine yeniden başladı. İspanyolca konuşulan coğrafyalarda hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan oyuncu, Türkiye-İspanya ortak yapımı bir projede yer almak için 2016 yılında İspanyolca dersleri almaya başlamıştı. Dilini bir hayli ilerleten Deniz, pandemi nedeniyle proje iptal edilince derslere de ara vermişti.

DERSLERE YENİDEN BAŞLADI

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; güzel oyuncu, derslere yeniden başladı. Üstelik bu kez yanında sevgilisi Thor Saevarsson da var! Temmuz başından beri flört ettiği İzlandalı yönetmen sevgilisiyle birlikte ders almaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, sonrasında yurt dışı projelerine odaklanacak.

Dilan Çiçek Deniz, bir reklam filmi için ünlü İspanyol dizisi 'La Casa Del Papel'deki karakterlerden birini canlandırmıştı.





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