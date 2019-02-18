Formda kalmak için sporu aksatmadığını söyleyen Dilan Çiçek Deniz, her şeyin kendisi için güzel gittiğini söyledi.

Sevgilisi Birkan Sokullu'nun babası ile tanışması ve ileride bir evlilik olup olmadığının sorulması üzerine gülümsemeyi tercih eden Deniz, "Her şey çok güzel gidiyor, dizi çekimleri de güzel gidiyor" demekle yetindi. (Milliyet)

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