Dilan Çiçek Deniz'den evliliğe kaçamak cevap

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi

18 Şubat 2019, Pazartesi 14:28
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Dilan Çiçek Deniz'den evliliğe kaçamak cevap

Formda kalmak için sporu aksatmadığını söyleyen Dilan Çiçek Deniz, her şeyin kendisi için güzel gittiğini söyledi.

Sevgilisi Birkan Sokullu'nun babası ile tanışması ve ileride bir evlilik olup olmadığının sorulması üzerine gülümsemeyi tercih eden Deniz, "Her şey çok güzel gidiyor, dizi çekimleri de güzel gidiyor" demekle yetindi. (Milliyet)

Haberin fotoğrafları için tıklayınDilan Çiçek Deniz, aileye girdi

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