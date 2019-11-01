Dilan Çiçek Deniz'den küvette poz

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in sarı küvette paylaştığı poz sosyal medyada çok beğenildi

01 Kasım 2019, Cuma 09:19
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Dilan Çiçek Deniz'den küvette poz

Hakan Kırarslan/ POSTA

Dilan Çiçek Deniz önceki gün Maslak’taki interaktif deneyim eğlence merkezi Happyhour’da görüntülendi.

Büyük ilgi gördü

Ayrı ayrı tasarlanmış odalarda fotoğraflar çeken oyuncunun sosyal medyada paylaştığı küvetli kare büyük ilgi gördü.


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