Dilan Çiçek Deniz'den küvette poz
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in sarı küvette paylaştığı poz sosyal medyada çok beğenildi
Hakan Kırarslan/ POSTA
Dilan Çiçek Deniz önceki gün Maslak’taki interaktif deneyim eğlence merkezi Happyhour’da görüntülendi.
Büyük ilgi gördü
Ayrı ayrı tasarlanmış odalarda fotoğraflar çeken oyuncunun sosyal medyada paylaştığı küvetli kare büyük ilgi gördü.
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