Dilan Çiçek Deniz'in ilginç çizmeleri

Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir davette çizmeleriyle dikkat çekti. fiyatıyla dudak uçuklattı. Deniz'in cüzdanlı çizmesinin değeri ise daha dikkat çekiciydi

24 Ekim 2019, Perşembe 13:19
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Dilan Çiçek Deniz'in ilginç çizmeleri

Dilan Çiçek Deniz 10 bin lira değerindeki Prada marka cüzdan detaylı çizmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yanına çanta almadığını belirten oyuncu, eşyalarını çizmedeki cüzdanda taşıdığını söyledi.

Kolunu sakatlamıştı

Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde spor yaparken kolunu incitmişti.

Deniz'in kolu askıya alınmıştı. Kol askılığını takmadığı görülen Dilan Çiçek Deniz, "Şu an iyiyim. Kontrollere devam ediyorum" dedi.



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