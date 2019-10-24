Dilan Çiçek Deniz'in ilginç çizmeleri
Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir davette çizmeleriyle dikkat çekti. fiyatıyla dudak uçuklattı. Deniz'in cüzdanlı çizmesinin değeri ise daha dikkat çekiciydi
Dilan Çiçek Deniz 10 bin lira değerindeki Prada marka cüzdan detaylı çizmesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Yanına çanta almadığını belirten oyuncu, eşyalarını çizmedeki cüzdanda taşıdığını söyledi.
Kolunu sakatlamıştı
Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde spor yaparken kolunu incitmişti.
Deniz'in kolu askıya alınmıştı. Kol askılığını takmadığı görülen Dilan Çiçek Deniz, "Şu an iyiyim. Kontrollere devam ediyorum" dedi.