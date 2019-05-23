Bu kareyi sosyal medya hesabında da paylaştı. Ancak takipçileri “Her şey iyi, hoş ama aynadan yansıyan elektrik süpürgesi ne olacak?” diye yazmaya başladı.

'BİR GECE TAŞIMAK BİLE YETTİ'

Dilan Çiçek Deniz yorumlara gülme emojisiyle karşılık verdi. Hello Dergisi’yle yaptığı röportajda “Mücevherlerin içinde biraz tedirgin oldum açıkçası. Bir gece taşımak bile yetti” dedi.