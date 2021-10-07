Magazin Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesi belli oldu

Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesi belli oldu

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Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesi belli oldu

Geçen sezon ‘Alev Alev dizisinde Rüya karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesi belli oldu.

07 Ekim 2021, Perşembe 22:06 Son Güncelleme:
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Son olarak Alev Alev dizisinde Rüya karakteriyle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, bağımsız filmde başrol oynayacak. Melisa Özer'in yönetmen koltuğunda oturacağı 'Aniden' filminde Deniz'e Defne Kayalar ve Öner Erkan eşlik edecek. Çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak olan filmde Deniz, Şebnem karakterine hayat verecek. Oyuncu bu kez daha önce canlandırmadığı ters köşe bir role hayat verecek.

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