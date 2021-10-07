Son olarak Alev Alev dizisinde Rüya karakteriyle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, bağımsız filmde başrol oynayacak. Melisa Özer'in yönetmen koltuğunda oturacağı 'Aniden' filminde Deniz'e Defne Kayalar ve Öner Erkan eşlik edecek. Çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak olan filmde Deniz, Şebnem karakterine hayat verecek. Oyuncu bu kez daha önce canlandırmadığı ters köşe bir role hayat verecek.