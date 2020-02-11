Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın isminin geçtiği yerde para yağıyor
Levent Dörter, önceki akşam Ataşehir’de sahne aldı. Sevilen parçalarını art arda söyleyen şarkıcıyı dinleyenler arasında sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses de vardı.
11 Şubat 2020, Salı 10:11 Son Güncelleme:
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Babası İbrahim Tatlıses’in ‘Bir Ayrılık Şarkısı’ ve ‘Haydi Söyle’ isimli parçalarını kendi tarzında seslendiren Dilan Çıtak Tatlıses, şampanya yağmuruna tutuldu.
'Oturduğu yerden kazandırıyor'
Şarkıcı, “Babamın isminin geçtiği her yerde para yağıyor. Oturduğu yerden kazandırıyor” dedi ve ekledi: “İki ay içerisinde en sevilen 10 şarkısını cover olarak çıkarıyorum.”