Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın isminin geçtiği yerde para yağıyor

Babası İbrahim Tatlıses’in ‘Bir Ayrılık Şarkısı’ ve ‘Haydi Söyle’ isimli parçalarını kendi tarzında seslendiren Dilan Çıtak Tatlıses, şampanya yağmuruna tutuldu.

'Oturduğu yerden kazandırıyor'

Şarkıcı, “Babamın isminin geçtiği her yerde para yağıyor. Oturduğu yerden kazandırıyor” dedi ve ekledi: “İki ay içerisinde en sevilen 10 şarkısını cover olarak çıkarıyorum.”



