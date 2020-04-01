Dilan Çıtak Tatlıses: Bende de halsizlik var, korkuyorum

Sevgilisinin ardından kendisinin de hastalık belirtileri gösterdiğini belirten Dilan Çıtak Tatlıses, “Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum” diye konuştu.

Levent Dörter testinin pozitif çıktığı haberini sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

Arkadaşlar merhaba..Sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı... Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua... Hepinizi çok seviyorum...

Dua istemişti

Levent Dörter, dün corona virüs belirtileri olduğunu, Maslak’ta bulunan özel bir hastanede tedavi olduğunu söyleyerek dua istemişti:

Arkadaşlar herkese selam… Bu Akşam covid-19 (corona) belirtilerinden dolayı Acıbadem Maslak’a yatışım yapıldı. Burada her şey çok iyi, merak edilecek hiçbir şey yok. Sizlerin duası ile yine ayağa kalkacağım inşallah.





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