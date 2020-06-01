Dilan Çıtak Tatlıses: En büyük hayalim babam ile düet

İbo’nun 2015’te nüfusuna aldığı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babasıyla ekran başında düet yaptı, TV kumandasını mikrofon gibi kullandı.

Dilan Çıtak Tatlıses “En büyük hayalim babam ile aynı sahneyi paylaşmak, bir gün gerçekleşeceğine inanıyorum” dedi.























