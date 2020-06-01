Magazin Dilan Çıtak Tatlıses: En büyük hayalim babam ile düet

Dilan Çıtak Tatlıses: En büyük hayalim babam ile düet

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Dilan Çıtak Tatlıses: En büyük hayalim babam ile düet

İbrahim Tatlıses’in 13 yıl önce Harbiye Açıkhava’da verdiği son konser Kanal D’de bayramın üçüncü günü ekrana gelmişti. // #pazartesipostası

01 Haziran 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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İbo’nun 2015’te nüfusuna aldığı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babasıyla ekran başında düet yaptı, TV kumandasını mikrofon gibi kullandı.

Dilan Çıtak Tatlıses “En büyük hayalim babam ile aynı sahneyi paylaşmak, bir gün gerçekleşeceğine inanıyorum” dedi.


https://www.instagram.com/p/B8j2CwoHXby/



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